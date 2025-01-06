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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Tabancalar ve Fişekler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Tabancalar ve Fişekler Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirdi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak 2025 günü Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde G.Ö.'nün aracında yaptığı kontrollerde bir adet tabanca, bir adet şarjör ve altı adet fişek ele geçirdi.

Aynı gün Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde Z.F.A.'nın üst aramasında ise iki adet tabanca ve 85 adet fişek bulundu.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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