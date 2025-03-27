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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: İki Şüpheli Ruhsatsız Silahlarla Yakalandı

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: İki Şüpheli Ruhsatsız Silahlarla Yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız iki tabanca ve fişek ele geçirildi. İlgili iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi'nde A.C.'nin üst aramasında 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirdi.

Bir diğer operasyonda ise jandarma ekipleri, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde M.B.'nin üst aramasında 1 adet tabanca, 16 adet fişek ve 1 adet şarjör ele geçirdi. Her iki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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