Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve kasatura bıçağı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çerkezköy ilçesi Atatürk Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında K.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, bir adet tabanca ve dört adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Ergene'de kasatura bıçağı bulundu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde yapılan devriye sırasında N.T. isimli şahsın kaba üst aramasında, kılıf içerisinde kasatura bıçağı bulundu. N.T. ile ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ