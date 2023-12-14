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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Yol Kontrolünde Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirdi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü çalışmalarında silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü çalışmalarında silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol faaliyetinde, S.Ç. ve R.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ve 13 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol uygulamasında Ö.A. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet mermi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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