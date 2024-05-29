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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, farklı bölgelerde yapılan aramalarda tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve ruhsatsız silaha yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde U.O. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 52,60 gram bonzai ele geçirildi.

Malkara Vakıfiğdemir Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasından 1 adet tabanca ve 9 adet fişek, Hayrabolu Çene Mahallesi'nde K.K. isimli şahsın yapılan üst aramasından 100 adet sentetik hap, Çerkezköy Atatürk Namık Kemal Mahallesi'nde Y.A. isimli şahsın üzerinden 7 gram bonzai ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplamda 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3.Sayfa Güncel Haberler

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