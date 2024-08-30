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Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri 99 Kişiyi Yakaladı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 99 kişiyi yakaladı. Tutuklanan şahıslardan 31'i cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 99 yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 99 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 31'i tutuklandı.

Jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları titiz çalışmalarla farklı suçlardan aranan bu şahısları tespit ederek gözaltına aldı. Tutuklanan şahıslar, yasal işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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