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Tekirdağ'da işçi servislerine kamyonet çarptı: 18 yaralı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ve 2 servis savruldu. Savrulmanın etkisiyle servislerde bulunan 16 işçi ve 2 sürücü olmak üzere 18 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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