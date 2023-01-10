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Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da işçi servisiyle kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 20 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonet ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden Esat Sarısu (22) idaresindeki kamyonet, yokuş aşağı viraja girdiği sırada karşı yönden gelen Nuri O. idaresindeki işçileri taşıyan servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı. Kamyonette sıkışan şoför ve 1 yolcu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarıldı. Yaralanan 2'si ağır 21 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan kamyonet şoförü 22 yaşındaki Esat Sarısu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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