Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvan aracının çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene yolunda meydana gelen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene yolunda panelvan ile işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ise hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.
Ergene - Çorlu yolu üzerinde meydana gelen kazada, işçi taşıyan servis ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Kaza bölgesine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - TEKİRDAĞ