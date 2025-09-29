Tekirdağ'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı. - TEKİRDAĞ