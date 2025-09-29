Haberler

Tekirdağ'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı

Tekirdağ'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile bir kamyon kafa kafa çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bölgedeki ulaşımda aksama yaşandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.