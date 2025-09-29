Tekirdağ'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi ile bir kamyon kafa kafa çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, bölgedeki ulaşımda aksama yaşandı.
Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı. - TEKİRDAĞ
