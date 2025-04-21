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Tekirdağ'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı, Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da İşçi Elektrik Akımına Kapıldı, Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yol yapım çalışmaları sırasında yüksek gerilim hattına dokunan işçi ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB içerisinde devam eden yol yapım çalışmalarında beton serimi esnasında, iddiaya göre, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçi Y.İ. (48) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi Y.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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