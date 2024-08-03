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Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir işletmede meydana gelen hırsızlık olayında 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi ve idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'da iş yerinden hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir işletmede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir işletmede meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan kamera incelemeleri ve tanık araştırmaları sonucunda olayın şüphelileri Ö.B., S.Ç., O.C.K. ve S.D. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan arama sonucunda Ö.B. ve S.D. yakalandı. O.C.K. ve S.Ç. isimli şahısların yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup, 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu Güvenlik Hırsızlık Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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