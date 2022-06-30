Tekirdağ'da iş kazası: 1 yaralı - Haberler

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Tekirdağ'da iş kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da iş kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir kişi yaralandı.

Olay, Muratlı OSB'de bir yağ fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki İ.K. adlı işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı işçi, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yüksekten düşme vakasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ OSB 3. Sayfa Haberler

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