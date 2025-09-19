Haberler

Tekirdağ'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde inşaattan düşen 38 yaşındaki işçi, el ve ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçi için kazanın ihmal nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi 107. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaata malzeme getiren 38 yaşındaki A.Y. isimli işçi, yaklaşık 3-4 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle el ve ayağından yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazaya ihmalin sebep olup olmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.