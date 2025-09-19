Tekirdağ'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi 107. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, inşaata malzeme getiren 38 yaşındaki A.Y. isimli işçi, yaklaşık 3-4 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle el ve ayağından yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazaya ihmalin sebep olup olmadığı araştırılıyor. - TEKİRDAĞ