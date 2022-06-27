Tekirdağ'da ilginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da ilginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da ilginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonet kasasındaki motosikletin üzerinde yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonet kasasındaki motosikletin üzerinde yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden plakasız bir kamyonete yükledikleri tahmin edilen motosikletin üstüne binen bir vatandaş, kamyonetin kasasındaki çocuğa rağmen hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülenirken, motosikletin üstündeki vatandaşın dengede durmakta zorlandığı görüldü.

Kamyonet, kasasındaki motosikletli sürücü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title