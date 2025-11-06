Haberler

Tekirdağ'da İki Kamyon Çarpıştı: İki Yaralı

Tekirdağ'da İki Kamyon Çarpıştı: İki Yaralı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, N.U. kontrolündeki 41 AUZ 723 plakalı kamyon ile S.A. idaresindeki 07 MBN 38 plakalı kamyon, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kamyon sürücünü ambulans ile Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
