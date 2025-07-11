Tekirdağ'da İki Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da İki Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki ayrı noktada meydana gelen yangınlar, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangınlar, mahalle sakinlerinin ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması ile kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saat 00.00 sıralarında Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde dere kenarında başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki makilik alana sıçrayan alevlere, ilk olarak mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Aynı saatlerde Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi Nutuk Tatil Sitesi çevresindeki otluk alanda da yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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