Tekirdağ'da İhbar Üzerine Durdurulan Araçta Kaçak Sakatat Ele Geçirildi

Tekirdağ Ergene'de yapılan ihbar üzerine durdurulan bir araçta kesim tarihi belirsiz ve faturasız yaklaşık iki ton kaçak sakatat ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, konuya ilişkin iki firma inceleniyor.

Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na, ilçeye yüklü miktarda kaçak sakatat getirileceği yönünde yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Takibe alınan araç Ahiahmet Mahallesi'nde durduruldu. Yapılan kontrolde torbalar içinde kesim tarihi belli olmayan ve faturasız halde bulunan yaklaşık iki ton kaçak sakatat tespit edildi. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sakatatlar imha edilirken, konuya ilişkin iki firma hakkında da inceleme başlatıldı. Sakatatların farklı illere sevk edilmek üzere hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
