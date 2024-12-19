Tekirdağ'da Huzurlu Okul Önleri ve Sokaklar Uygulamasında 12 Şahıs Yakalandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde, 11 ilçede 389 noktada yapılan kontrollerde toplam 12 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu madde ele geçirildi ve bazı şahıslar gözaltına alındı.
Tekirdağ'da "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 12 aranan şahıs yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca dün 07.00-18.00 saatlerinde 11 ilçede, 54 ekip ve 170 personelin katılımıyla 389 noktadaki denetimlerde 28 metruk bina, 52 park, 136 sokak, 895 araç ve 368 şüpheli şahıs kontrol edildi. Toplam 3 bin 502 kişinin UYAP ve GBT sorgulaması yapıldı. Sorgulamada kasten yaralama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma/bulundurma, yasa dışı bulunma gibi suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 9'u işlemleri sonrası serbest bırakılırken, hırsızlık suçundan aranan 1 kişi tutuklandı. Yasa dışı bulunma suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi ise göçmen şubeye teslim edildi.
Ayrıca aranan 2 evde 102 gram bonzai, 13 gram metamfetamin, 1 galara ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi yakalanan 4 şüpheliden 1'i gözaltına alınırken, 3'ü serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ