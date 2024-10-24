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Tekirdağ'da Huzurlu Okul Önleri İçin Geniş Çaplı Uygulama

Tekirdağ'da Huzurlu Okul Önleri İçin Geniş Çaplı Uygulama
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 'huzurlu okul önleri ve sokaklar' temalı geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. 11 ilçede 503 noktada yapılan denetimlerde metruk binalar, parklar, sokaklar ve araçlar kontrol edildi. 3bin 34 şahıs sorgulandı, 7 şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Ekim 2024 günü saat 07.00 ile 18.00 arasında, "huzurlu okul önleri ve sokaklar" başlığı altında geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, şehir genelinde metruk binalar, parklar, sokaklar ve araçlar üzerinde kontroller yapıldı.

Uygulama, il genelindeki 11 ilçede, 50 jandarma unsuru ve 145 personelin katılımıyla toplamda 503 noktada icra edildi. Yapılan denetimlerde 44 metruk bina, 75 park, 183 sokak ve 985 araç kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 3bin 34 şahsın UYAP/GBT sorgusu yapılırken, 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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