Tekirdağ'da Hortum Arı Kovanlarını Vurdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan hortum, arı kovanlarına zarar verdi.

Övenler Mahallesi'nde şiddetli rüzgarla birlikte aniden çıkan hortum nedeniyle çok sayıda arı kovanı devrildi, bazıları ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede etkisini artıran hortum nedeniyle toplam 163 arı kovanının zarar gördüğü öğrenildi. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgeye gelerek hasar tespit çalışmalarına başladı. - TEKİRDAĞ