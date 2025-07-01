Tekirdağ'da Hortum Arı Kovanlarını Vurdu

Tekirdağ'da Hortum Arı Kovanlarını Vurdu
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen hortum, 163 arı kovanına zarar verdi. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan hortum, arı kovanlarına zarar verdi.

Övenler Mahallesi'nde şiddetli rüzgarla birlikte aniden çıkan hortum nedeniyle çok sayıda arı kovanı devrildi, bazıları ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Kısa sürede etkisini artıran hortum nedeniyle toplam 163 arı kovanının zarar gördüğü öğrenildi. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından bölgeye gelerek hasar tespit çalışmalarına başladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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