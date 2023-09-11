Tekirdağ'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da bir okul ve iki otomobilden bilgisayar ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin daha önce 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi.