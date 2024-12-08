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Tekirdağ'da Hırsızlık Girişimine Dron ile Müdahale

Tekirdağ'da Hırsızlık Girişimine Dron ile Müdahale
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan maskeli 3 kişi, jandarma ekiplerinin dron kullanarak gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Teşkilatlar, hırsızlık girişimini başarılı bir şekilde önledi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 kişi, jandarma ekiplerinin dron kullandığı operasyonla yakalandı.

Saray ilçesinde dün fabrikadan hırsızlık girişimi, yapılan başarılı bir operasyonla engellendi. Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer alan bir fabrikanın bahçesine girmeye çalışan yüzleri maskeli 3 şahıs, dron destekli asayiş timleri tarafından havadan tespit edildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen 3 Asayiş Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arazide saklanan şahısları izleyerek başarılı bir şekilde yakaladı. Şahısların beklediği noktada kamyonetle birlikte 1 şüpheli daha yakalandı.

Dron yardımıyla gerçekleştirilen operasyon, hırsızlıkla mücadelede teknolojinin etkin kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan müdahale ile hırsızlık girişimi engellenmiş oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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