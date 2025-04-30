Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

Ne diyeceği merak ediliyordu! Erdoğan'dan bu görüntülere ilk tepki
Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

İmzalar atıldı! İşte evleneceklere indirim yapacak 20 firma
İBB'ye yönelik operasyonda Dilek İmamoğlu'nun abisi de tutuklandı

İBB'ye yönelik ikinci dalgada Dilek İmamoğlu'na bir şok daha

Tekirdağ'da Hırsıza Duvar Yazılı Tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir vatandaş, hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıslara karşı bahçe duvarına yazdığı yazıyla tepkisini gösterdi. 'Sayın Hırsız, burada karşılaşırsak bir daha hırsızlık yapmayacaksın' ifadelerini kullanan Uzunöz, hırsızlık sorununa dikkat çekti.

Tekirdağ'da hırsıza duvar yazılı tepki

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir vatandaş, evinin önünde gezen hırsızlık şüphelisi şahıslara tepki amaçlı duvarına yazı yazdı.

Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Fidanlık mevkiinde (Eski Unpaş) ikamet eden Turan Uzunöz, evinin bahçesinde dolaşan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıslara kayıtsız kalmadı. Uzunöz, bahçe duvarına yazdığı yazıyla hırsızlara tepkisini ifade etti. Uzunöz, "Sayın Hırsız, Allah'a yemin ederim, burada karşılaşırsak. Bir daha hırsızlık yapmayacaksın" şeklinde duvarına yazdığı yazıyla hırsızlara mesaj yolladı.

Duvar yazılarıyla ilgili konuşan Turan Uzunöz, "Yani hiç mi dışarıda bir şey bırakmayayım? İnsanlık hali yani hiç mi dışarı da bir şey unutmayım? Bahçemde kazmam, küreğim, el arabam her türlü malzemem var. Kapıyı gelmiş zorlamış, birkaç şey almış gitmiş, bazılarını alamadan gitmiş. Emniyetimiz de devamlı burada devriye atıyor, görevini yapıyor ama bunlar yine de burada dolaşıyor. Yani artık ben de duvara yazmakla çareyi buldum. Belki mesajımı almıştırlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.