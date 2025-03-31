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Tekirdağ'da Hatalı Sollama Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hatalı sollama sonucu 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Vatan Mahallesi TMO mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. idaresindeki 59 ZC 798 plakalı otomobil, Vatan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde sollama yapmak isterken karşı şeritten gelen M.E.V.'nin kullandığı 59 AIU 960 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü M.E.V. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A.T. yaralanırken, her iki araçta hasar meydana geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.V.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede sürücü H.Z.'nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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