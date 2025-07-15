Tekirdağ'da Hafriyat Kamyonu Ağaçla Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Hafriyat Kamyonu Ağaçla Çarpıştı: 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonunun yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Beyazköy yolunda meydana geldi. Çorlu istikametinden Saray yönüne seyreden Cumali A. yönetimindeki 06 ADE 83 plakalı hafriyat kamyonu, Göçerler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Cumali A. ve kamyonda bulunan Enes A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yenine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yaralılar kamyondan çıkarılarak kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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