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Tekirdağ'da Hafif Ticari Araç Devrildi, 2 Kişi Kazayı Burnu Bile Kanamadan Atlattı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç devrildi. Sürücü ve yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tekirdağ Süleymanpaşa-Malkara yolu Nusratlı Mahallesi mevkiinde, M.Y. idaresindeki 34 ZK 7939 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sırasında araçta bulunan sürücü M.Y. ve yanında yolcu olarak bulunan kadın, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Her iki kişinin de kazayı burnu bile kanamadan atlattığını belirlendi.

Sürücü M.Y., kazaya başka bir aracın makas atarak ilerlemesinin neden olduğunu, ona çarpmamak için direksiyonu çevirdiğinde aracın kontrolünü kaybedip devrildiğini ifade etti.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı ve trafik tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu devrilen araç kısa sürede kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı ve Süleymanpaşa-Malkara yolu normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından, devrilen aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için yoğun çaba sarf eden ekipler, olay yerinden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Tekirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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