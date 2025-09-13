Haberler

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Huzur Uygulaması: 10 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığına Yönelik Huzur Uygulaması: 10 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen huzur uygulaması kapsamında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Uygulamada binlerce şahıs sorgulanırken, çok sayıda umuma açık yer ve metruk bina kontrol edildi.

Tekirdağ genelinde düzenlenen "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında 88 ekip ve 408 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde 3 bin 938 şahıs sorgulandı. Aralarında düzensiz göçle ilgisi olmayan çeşitli suçlardan aranan Türk vatandaşı 10 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 16 umuma açık yer, 3 terminal ve 22 metruk bina kontrol edildi. Ayrıca 869 araç denetlenirken, 78 sürücüye idari para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

Ekiplerin çalışmasında 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 5 şahıs hakkında adli işlem, 5 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

