Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçta göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Araç sürücüsü ve organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ