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Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Y.Ö. isimli kişi yakalanarak tutuklandı. Emniyet yetkilileri, düzensiz göçle mücadele kararlılığı vurguladı.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde, araçta göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Araç sürücüsü ve organizatör olduğu değerlendirilen Y.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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