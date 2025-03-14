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Tekirdağ'da Genel Asayiş Uygulaması

Tekirdağ'da Genel Asayiş Uygulaması
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde güvenliği artırmak amacıyla geniş çaplı bir genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri ve araçların teknik durumları kontrol edildi.

Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde güvenliği artırmak amacıyla geniş çaplı bir genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde, araç ve sürücü belgeleri titizlikle kontrol edildi.

Denetimler Asayiş Şube, Güvenlik Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Trafik Şubesi müdürlükleri ve Yunus Polis Timleri katıldı. Dün gece Değirmenaltı Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, belirlenen noktalarda araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri detaylı bir şekilde incelendi. Ekipler, sürücülerin yanı sıra araçların teknik durumlarını da kontrol ederek, trafikteki güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

Denetim sırasında, sürücülere trafik kuralları ve güvenli sürüş ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için alınan önlemler hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür uygulamaların sadece bir denetim değil, aynı zamanda toplumda güven duygusunu pekiştirmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "genel asayiş" uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Yetkililer, bu tür uygulamaların, suç oranlarını düşürmek ve vatandaşların güvenliğini artırmak adına önemli olduğunu belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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