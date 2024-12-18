Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Tekirdağ'da Genel Asayiş Uygulaması: 120 Araç Kontrol Edildi

Tekirdağ'da Genel Asayiş Uygulaması: 120 Araç Kontrol Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesindeki Değirmenaltı Mahallesi'nde geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. 120 araç kontrol edildi ve toplamda 40 bin TL ceza kesildi. Denetimlerin vatandaşların huzuru için sürdürüleceği belirtildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'nde geniş kapsamlı genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 40 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde araçları tek tek durdurarak sürücü belgelerini ve araçların genel durumunu inceledi. Denetimlerde kurallara uygun olmayan sürücülere cezai işlemler uygulanırken, aynı zamanda sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 40 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür genel asayiş uygulamalarının aralıksız olarak sürdürüleceği ifade edildi. Özellikle trafik güvenliği ve genel asayişi sağlamak adına denetimlerin belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
img

Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
img

Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı piyasadaki bu oyuncakları toplatma kararı aldı
İşte bakanlığın toplatma kararı aldığı oyuncaklar
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
Tarihte bir ilk! Servis edilen fotoğraf İran'ı alarma geçirdi
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi? Uzak Şehir 7. BÖLÜM FRAGMAN! Uzak Şehir 7. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak Mehtap Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehtap Yılmaz biyo FED FAİZ KARARI! FED faiz indirirse TL nasıl etkilenir? FED faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2025 Yeni asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.