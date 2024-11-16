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Tekirdağ'da Genç Kız Evinde Ölü Bulundu, Sevgilisi Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Genç Kız Evinde Ölü Bulundu, Sevgilisi Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 22 yaşındaki Begüm Tonguz, evinde hareketsiz halde bulundu. Sevgilisi gözaltına alındı ve sorgusunda çelişkili ifadeler verdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kız, evde ölü olarak bulundu. Genç kızın sevgilisi gözaltına alındı.

Olay Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Alınan bilgi sonrası kızın yaşadığı eve gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Tonguz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilecek

Olayın ardından Begüm Tonguz ile beraber yaşadığı öğrenilen sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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