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Tekirdağ'da gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Ev sahibi yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gecekonduda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ev kullanılamaz hale gelirken, emniyet ekipleri ise olay mahallinde güvenlik tedbirleri aldı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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