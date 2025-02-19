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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonunda Tutuklama ve Kurtarılan Kadınlar

Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonunda Tutuklama ve Kurtarılan Kadınlar
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Tekirdağ'da yapılan masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 11 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan elde edilen 60 bin TL, 2 bin 619 dolar ve 665 euroyla birlikte birçok ziynet eşyası ele geçirildi.

Tekirdağ'da masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 11 mağdur kadın kurtarıldı.

Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucu masaj salonlarında fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik 13 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 mağdur kadın kurtarıldı. Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 570 TL, 2 bin 619 dolar, 665 euro ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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