Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptırıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.J. ve Y.M. isimli 2 yabancı uyruklu kadın ve ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 not defteri, 3 bin 210 TL, bir adet silah ve mermiler ele geçirildi. Kadınlar, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. F.Ö. ise, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Hisarcık, Kapaklı, İnönü, 3. Sayfa, Haberler

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