Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yaptırıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda S.J. ve Y.M. isimli 2 yabancı uyruklu kadın ve ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 not defteri, 3 bin 210 TL, bir adet silah ve mermiler ele geçirildi. Kadınlar, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. F.Ö. ise, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa