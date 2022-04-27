Tekirdağ'da fuhuş operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli ve 3 mağdur konumundaki şahıslar emniyete götürüldü.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli ve 3 mağdur konumundaki şahıslar emniyete götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, fuhuş yapıldığı ve içeride yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgiye ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Değirmenaltı Mahallesindeki bir ikamette yapılan operasyonda ikamette bulunan A.Z. ve M.K. isimli yabancı uyruklu şahısların şüpheli sıfatıyla, N.M., U.O., G.D. isimli yabancı uyruklu şahıslar ise mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Şahıslar emniyete götürülürken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro, Tekirdağ, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title