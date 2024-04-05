Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 1 Kadın ve 2 Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 yabancı uyruklu kadın ve 2 şahıs yakalandı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi Volkan Caddesi Yakut Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştiren polis ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi.

18 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Yapılan operasyonda ikametten çıkan Ö.T. ve T.D. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Ayrıca olayın şüphelisi olan J.M. isimli Azerbaycanlı kadın adreste yakalanırken, evde yapılan aramada bulunan 5 bin 800 lira, 18 adet cinsel içerikli ürün ve 2 cep telefonuna el konuldu. - TEKİRDAĞ