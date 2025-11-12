Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 1 İşletme Sahibi ve 5 Kadın Yakalandı
Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, işyeri sahibi B.Ç. ve fuhşa teşvik edilen 5 kadın yakalandı. Polis, mağdur kadınların ifadelerini alırken, işyeri sahibi gözaltına alındı.
Yapılan operasyon, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda bulunan bir ikamette gerçekleştirildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama konusuna yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda iş yeri sahibi B.Ç. ve 5 kadın yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 mağdur olduğu değerlendirilen kadının ifadeleri alınırken işyeri sahibi B.Ç. ise gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
