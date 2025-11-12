Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 1 İşletme Sahibi ve 5 Kadın Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 1 işyeri sahibi ve 5 kadın yakalandı.

Yapılan operasyon, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı'nda bulunan bir ikamette gerçekleştirildi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama konusuna yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda iş yeri sahibi B.Ç. ve 5 kadın yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 mağdur olduğu değerlendirilen kadının ifadeleri alınırken işyeri sahibi B.Ç. ise gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ