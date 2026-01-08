Haberler

Kapaklı'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, masaj salonu sahibi gözaltına alındı. Operasyonda suç unsurları ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1 kişi gözaltına aldındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 adet not kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ve suça konu olan 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Fuhşa teşvik ve aracılık suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi N.D. ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. - TEKİRDAĞ

