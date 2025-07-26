Tekirdağ'da Firari Hükümlü Yakalandı

Tekirdağ'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Tekirdağ'da, hakkında 20 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yapılan jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Tekirdağ'da hakkında 20 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan titiz çalışmada, hakkında "Hırsızlık", "Çocuğun Basit Cinsel İstismarı" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. isimli şahsın izine ulaşıldı.

Gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla süreceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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