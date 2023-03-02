Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Tekirdağ'da feribot yangını: 30 kişi dumandan etkilendi TEKİRDAĞ - Marmara Denizi açıklarında bulunan bir feribot içerisindeki araçlarla yandı. Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişide dumandan etkilendi. Bandırma'dan Tekirdağ'a gelen bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı. Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişi ayakta ilk tedavileri yapıldı. Yangın sonrası feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu. Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara yayıldığı iddia ediliyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmara Denizi Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler

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