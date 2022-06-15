Tekirdağ'da feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kazaya karışan aracın sürücüsü hemşire hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kazaya karışan aracın sürücüsü hemşire hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanapaşa ilçesi çevreyolu üzerinde Hayrabolu Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapan Bircan Öztürk (27), idaresindeki 05 AB 061 plakalı otomobiliyle çevreyolu üzerinden İstanbul istikametine seyir halindeyken kendisi ile aynı istikamette olan sürücü R.T. (39) yönetimindeki 59 AFJ 976 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Bircan Öztürk ağır yaralanırken, kendisi ile aynı araçta bulunan E.G. (27), E.A., (24) ve H.E. (28) yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar araçtan çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı hemşire doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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