(TEKİRDAĞ)Tekirdağ'daki feci kazada hemşire öldü, 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kazaya karışan aracın sürücüsü hemşire hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Süleymanapaşa ilçesi çevreyolu üzerinde Hayrabolu Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, NKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde erkek hemşire olarak görev yapan Bircan Öztürk idaresindeki 05 AB 061 plakalı otomobili ile çevreyolu üzerinden İstanbul istikametine seyir halindeyken kendisi ile aynı istikamette olan sürücü R.T. idaresindeki 59 AFJ 976 plakalı çekici cinsi araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Bircan Öztürk ağır yaralanırken, kendisi ile aynı araçta bulunan E.G., E.A., ve H.E. yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar araçtan çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı hemşire doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.