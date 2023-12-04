Tekirdağ'da feci kaza: Sürücü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada, araç demir elektrik direğine çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen feci kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa İlçesi İnecik Mahallesi Tekirdağ -Malkara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.D. isimli şahıs 59 AGT 303 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan demir elektrik direğine çarptı. Feci kazada sürücü ağır yaralanırken olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü N.D. ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulans ile Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerince, yolda güvenlik önlemi alınarak kazaya ilişkin tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ