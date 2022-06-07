Tekirdağ'da fabrikada patlama - Haberler

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Tekirdağ'da fabrikada patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi sesten etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21: 30 sıralarında fabrikanın depo bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik alandan duyulan sesten 2 işçi etkilendi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Sesten etkilenen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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