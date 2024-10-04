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Tekirdağ'da Fabrika Yangını 9 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda 9 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 2 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'daki fabrika yangını 9 saat sonra kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu 9 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir kısmını sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütürken, çevredeki fabrikalar ve işçiler güvenli alanlara tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının 9 saat sonra büyük çapta kontrol altına alınması ile büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Yangının tamamen kontrol altına alınması için soğutma çalışmaları başlatıldı. Yanan fabrikadaki alevler dron ile havadan görüntülendi. Maddi zararın büyük olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye

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