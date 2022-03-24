Tekirdağ'da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde ikamet eden A.G. (29) evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve evine gelen şahıslara satışını yaptığının duyumu alınması üzerine Jandarma KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 285 gram toz esrar, 15 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde imalatında kullanılan şişelenmiş halde sıvı asit ve aseton, uyuşturucu madde tartımında ve içiminde kullanılan cam huni ve malzemeler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca evde bulunan E.G., G.G., M.B., M.P., ve B.Ş. hakkında Tekirdağ Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan A.G. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title