Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan şüpheliler böyle kaçtı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda Evden Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen B.S. ve K.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada toplam değerleri 70 bin TL olan, televizyon, profesyonel video Kamera ve hardisk gibi elektronik cihazlar ele geçirilerek müştekiye teslim edildi. Evden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine gönderildi.