Tekirdağ'da Evde Uyuşturucu Bulunduran Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çiflikönü Mahallesi'nde yapılan aramada 1 kilogram 71 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.F, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çiflikönü Mahallesi'nde belirlenen adreste yaptıkları aramada, 1 kilogram 71 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.F, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.