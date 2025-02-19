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Tekirdağ'da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'da Ev Yangını Paniğe Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan ev yangını, bölge sakinlerinde tedirginlik yarattı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan ev yangını bölge sakinlerini tedirgin etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi 11. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan ev yangınında dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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